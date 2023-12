Collari d’Oro 2023 | consegnati al Coni i prestigiosi riconoscimenti agli atleti azzurri

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Roma – Una pioggia diper una pioggia di emozioni tutta targata. Sono stati celebrati i campioni e le campionesse azzurre dell’anno che si sta chiudendo, insieme ai numerosi successi che l’Italia, ancora una volta, ha ottenuto in tutto il mondo. Come di consuetudine annuale, si è tenuta la Cerimonia di Consegna deipremi nella Sala Monumentale del Foro Italico. E l’anno è stato da record per una ennesima stagione sportiva da protagonisti. In attesa del 2024, l’anno olimpico e preolimpico per eccellenza. Di seguito il racconto della Cerimonia (Agc –.it) Un altro anno da record, un’altra stagione da protagonisti. Quando il, anno preolimpico, si appresta ormai a congedarsi, lo sport italiano si ritrova nel classico appuntamento dei ...