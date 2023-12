Colla | forbici | cartocini | pasta di sale | adesivi | strass e glitter | tante idee per dare sfogo alla creatività e passare il tempo divertendosi durante le vacanze di Natale

Leggi su iodonna

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Che siano un passadei pomeriggi dicembrini oppure delle, i lavoretti persono sempre un modo divertente e creativo per far trascorrere ilai bambini. Facili, divertenti, sono tra le cose che incarnano perfettamente lo spirito natalizio. Gli indispensabili?, cartoncini e anche materiali di recupero.tra tradizione e solidarietà: al via i mercatini di Trento ...