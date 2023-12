Coding a scuola | perché è importante | sia per i docenti che per gli studenti

Leggi su monrealelive

(Di venerdì 22 dicembre 2023) L’approccio all’insegnamento ha conosciuto negli anni diverse evoluzioni e approcci, con metodologie e strumenti didattici sempre differenti. Oggi, ancor più che in passato, si pone lo studente al centro degli obiettivi di apprendimento, nella sua singolarità e non solo come componente del gruppo classe. Ciò che sta a cuore, adesso, al legislatore e al sistema (Monrealelive.it)