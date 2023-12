Cna Turismo e Commercio | “Tra Natale e Capodanno un movimento economico di 18 miliardi”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) ROMA – Diciottodi euro. A tanto ammonta ilcomplessivo delin Italia nelle festività di2023 e2024 tra il 22 dicembre e il 2 gennaio. Un giro d’affari garantito da sette milioni di turisti, ai quali si aggiungono gli escursionisti, che non pernottano e si limitano a una giornata fuori dalle mura domestiche. A rilevarlo è un’indagine condotta tra i propri associati di tutta Italia da CNA. I turisti che pernotteranno in strutture alberghiere ed extra-alberghiere saranno appunto sette milioni: 4,5 milioni gli italiani e 2,5 milioni gli stranieri. A 15 milioni ammonteranno i pernottamenti, dei quali nove milioni a carico dei turisti italiani e sei milioni dei turisti stranieri. A ...

