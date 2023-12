CM com – Genoa | rigore più assist | le due prime volte di Gudmundsson | Serie A

(Di venerdì 22 dicembre 2023) 2023-12-22 21:37:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Sempre più Albert. L’attaccante islandese delsi conferma giornata dopo giornata l’uomo in più del Grifone. Non bastassero i sette gol siglati in campionato (a cui si devono aggiungere i due in Coppa Italia), il 26enne di Reykjavik ha guidato i rossoblù alla rimonta vincente in casa del Sassuolo concretizzando duepersonali. Contro gli emiliani Gud ha infatti trovato sia il suo primo gol suinA che, poco dopo, anche il suo primonel massimo campionato nazionale, fornendo a Caleb Ekuban la palla del sorpasso con un sontuoso tacco volante. Due episodi inediti che tuttavia non rappresentano un unicum in maglia rossoblù. ...

Nella ripresa arriva il pari del Genoa al 64° su rigore: dal dischetto non fallisce Gudmunsson. Il sorpasso della squadra di Gilardino arriva nel finale con Ekuban, servito ancora da Gudmunsson. In ...La coda finale della partita al Mapei Stadium vede il Genoa tirare un po' i remi in barca, ... Il centrocampista romeno dall'impatto testa a testa ha perso un dente ('era avvenuto a Thorstvedt), ...L'attaccante islandese del Genoa si conferma giornata dopo giornata l'uomo in più del Grifone. Non bastassero i sette gol siglati in campionato (a cui si devono aggiungere i due in Coppa Italia), il ...