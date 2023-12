Clonano il numero di telefono di Poste Italiane e truffano 20enne | 3 denunciati

In particolare la vittima, nella mattinata di ieri, è stato contattato daldi telefono ufficiale di Poste Italiane (che poi si è scoperto essere stato clonato) il cui interlocutore, ...SCOPRI ANCHE: Comebancomat e carte: fai attenzione L'introduzione del tasto 9 "plus" ... come ile il codice PIN, al fine di effettuare transazioni fraudolente. Questa pratica avviene ...Raccontando ad alcuni amici quello che gli era accaduto poco prima che un 20enne della provincia di Viterbo ha scoperto che,...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web ...Clonano il numero di telefono di poste italiane e truffano un 20enne: tre persone denunciate dai carabinieri. E’ raccontando ad alcuni amici quello che gli ...