Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2023-2024 | Marco Schwarz balza in testa | Marco Odermatt a -8

(Di venerdì 22 dicembre 2023)DELSCIAUT 464 2SUI 456 3 ZUBCIC Filip CRO 201 4 FELLER Manuel AUT 180 4 KILDE Aleksander Aamodt NOR 180 4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 180 7 BENNETT Bryce USA 178 8 KRANJEC Zan SLO 156 9 CRAWFORD James CAN 145 10 KRIECHMAYR Vincent AUT 132 10 PINTURAULT Alexis FRA 13212 PARIS Dominik ITA 124DISCESA LIBERA 1. Bryce Bennett (USA) 160 1. Aleksander Kilde (Norvegia) 1603. Dominik Paris (Italia) 124 4.(Svizzera) 96 5. Nils Allegre (Francia) 90 5. James Crawford (Canada) 907. Mattia Casse (Italia) 58 8. Cyprien Sarrazin (Francia) 50 9. Stefan ...

vedi ancheItalia, Inter - Bologna 1 - 2: gol e cronaca degli ottavi di finale FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Serie A, quanto costa un biglietto: ladegli ...E le conseguenti esigenze di. Mettendo quindi da parte l'enfasi dell'appuntamento, ...la conferma del giovane brasiliano Lusuardi che così esordirà in campionato dopo averlo fatto in...Marco Schwarz passerà il Natale in vetta alla generale di Coppa del Mondo. L’austriaco ha conquistato 100 punti vincendo lo slalom in notturna di Madonna di Campiglio ed ha spodestato dalla prima piaz ...Contro il Bologna il Toro ha sbagliato un calcio di rigore, il settimo in carriera su 20 tentativi, in un momento cruciale della partita, che si è poi trascinata ai supplementari con i rossoblù capaci ...