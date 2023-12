Clamoroso! Maldini rivuole il Milan? Stavolta da presidente | l’indiscrezione

... la lista è lunga, poi non lo sono diventati più Magari Ibra avrà qualcosa da dire sul... con l'aggiunta di un bel convitato di pietra,, dei 'Sei personaggi in Cerca di Autore' di ...A dicembre 2019 iltonfo per 5 - 0 convinsee Boban a richiamare l'allora 38enne bomber svedese come calciatore dopo la prima volta in rossonero nell'estate 2010. Adesso il ko per 3 ...Dopo il clamoroso sfogo in diretta tv al termine della sfida di ... Nel mirino l’arbitro ... La dinastia Maldini è arrivata alla terza generazione: a San Siro ha debuttato in serie A, con la maglia ..."Paolo Maldini vuole riprendersi il Milan" da qualche settimana ... e l'evoluzione della Superlega (dopo il parere delle Corte Ue che apre a scenari clamorosi con i top club italiani divisi: qui le ...