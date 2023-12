Cinque idee per un lungo weekend di Natale e Santo Stefano

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Dalla «Babbo Running» sul Sentierone a «Lo Schiaccianoci» al Teatro Donizetti, uno dei balletti più affascinanti della storia della danza classica. Dalle mostre in città e in provincia al cinema, passando per la «Jam Session» al Druso e il «Jingle Bell’s Rock» a NXT Station: per dare inizio alle vacanze natalizie, ecco i consigli della redazione di Eppen