Cina | grandi istituti di credito riducono ancora tassi interesse su depositi

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Pechino, 22 dic – (Xinhua) – Le principali banche commerciali statali cinesi oggi hanno abbassato ulteriormente idisuinominali, per migliorare la sostenibilita’ del servizio all’economia reale e garantire la stabilita’ nella promozione di uno sviluppo di alta qualita’. Le “quattro” banche commerciali del Paese (Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China e China Construction Bank) hanno reso noti i loro piani di riduzione deid’, abbassando di 0,1 punti percentuali il tasso deia tempo determinato a un anno, di 0,2 punti percentuali ia due anni e di 0,25 punti percentuali ia tre e cinque anni. Si ...

