Cina | giovani contribuiscono a rivitalizzazione rurale 1

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Pechino, 22 dic – (Xinhua) – Yuan Xiaoxin crea modelli di tie-dye nel villaggio di Xiazhuang della contea di Wushan, nella municipalita’ sud-occidentale cinese di Chongqing, il 10 ottobre 2023. Yuan, 31 anni, e’ tornata nella sua citta’ natale e ha aperto un laboratorio di tie-dye nel 2022. Questa e’ una delle tecniche di tintura tradizionali della. Con il miglioramento delle infrastrutture del villaggio, sempre piu’ turisti arrivano qui, e i prodotti artigianali creati dal laboratorio di Yuan si vendono bene, con un ricavo mensile di oltre 10.000 yuan (circa 1.401 dollari USA) durante la stagione turistica. Con lache porta avanti la, sempre piu’sono tornati dalle citta’ alle campagne, che ora sono ricche di possibilita’. In qualita’ di ...

La Cina celebra Brunello Cucinelli conferendogli il prestigioso premio “ designer of the Year” della rivista di moda maschile GQ China. La cerimonia ... (ilfattoquotidiano)

Accorciare la distanza tra le nuove generazioni e il mondo del lavoro , dare ai giovani gli strumenti per sapersi orientare nel panorama ... (ilfattoquotidiano)

quasi 600 mila nuovi libri nelle biblioteche scolastiche italiane, oltre 3 milioni in otto anni: è questo il bilancio straordinario dell’ottava ... (orizzontescuola)

Ha allenato ined in Arabia, conosce l'occidente calcistico e percepisce con grande ... Il calcio resta lo sport della gente, di tutti, deie degli anziani. Intercettare gusti nuovi non è ...Lo scenario internazionale sta diventando da brividi: né Stati Uniti, né, né Europa sembrano ... Aumentano gli ostili all'Europa Più favorevoli isotto i 35 anni e a sinistra Tra Biden e ...In Cina, è normale che gli acquirenti paghino le case prima che ... padri di mezza età licenziati dal settore immobiliare cinese al collasso e giovani ingegneri informatici desiderosi di farcela nella ...Taiwan è parte a pieno titolo delle economie avanzate. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, il suo reddito pro-capite è di 32.340 dollari, appena inferiore a quello dell’Italia (37.150). Se però ...