Cina | equipaggio Shenzhou-17 completa prima passeggiata spaziale 1

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Pechino, 22 dic – (Xinhua) – Questa immagine, catturata nel Centro di controllo aerodi Pechino ieri 21 dicembre 2023, mostra l’astronauta del-17 Tang Shengjie mentre conduce attivita’ extraveicolari. I membri dell’del veicolo, a bordo della stazioneorbitante cinese, hannoto la loroalle 21:35 (ora di Pechino) di ieri, secondo la China Manned Space Agency. Tang Hongbo, Tang Shengjie e Jiang Xinlin hanno lavorato per sette ore e mezza perre i compiti stabiliti, come il test di riparazione dell’ala solare del modulo centrale Tianhe, con l’assistenza di una squadra a terra e del braccio robotico della stazione. Si e’ trattato della ...

