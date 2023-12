Cina | bilancio del terremoto sale a 148 morti nel Gansu | Qinghai

Cina , terremoto in Gansu : il bilancio dei morti sale ogni giorno tra le macerie, terremoto arrivato a magnitudo 6.1 Cina , terremoto in Gansu : il ... (puntomagazine)

...di Natale negli ultimi 14 anni Ultimo Aggiornamento Cosa prevedeva il memorandum tra Italia e... 'Abbiamo approvato ildello Stato, dove c'è dentro anche quello che abbiamo fatto. Tanti l'...Giù Uk, Svizzera e Giappone, bene Usa e. Con Mosca avanzo di quasi mezzo miliardo in 11 mesi Un miliardo in meno per le vendite extra - Ue di novembre.negativo, quello certificato dall'...Pechino, 22 dic - (Xinhua) - Questa immagine, catturata nel Centro di controllo aerospaziale di Pechino ieri 21 dicembre 2023, mostra l'astronauta del ...Il prossimo anno sarà cruciale per provare a rendere l’Italia un attore protagonista al livello internazionale sugli sviluppi dell’intelligenza artificiale. In attesa del ...