Ciclocross | Wout van Aert | “Non potevo contrastare van der Poel | ma lo sapevo già”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Primo duello della stagione e subito più di un minuto perso nel testa a testa. Esce molto ridimensionatovandalla prima sfida di lusso dell’anno nelcontro Mathieu van der. Il neerlandese ha dominato l’Exact Cross, mentre il belga della Jumbo-Visma è stato costretto ad inseguire senza possibilità di risposta. Le sue parole all’arrivo sono rassegnate: “Avrei preferito lottare ancora un po’ con lui, ma oggi non è stato possibile. Sono abbastanza soddisfatto di questa prestazione, ma non sono riuscito a opporre resistenza. A dire il vero, ne avevo tenuto conto. Per questo al momento non provo molta delusione“. E ancora: “Non mi sentivo molto a mio agio sulla bici oggi. Oggi i tratti di sabbia erano un po’ più difficili. Le cose sono andate meglio nella seconda metà della gara. Poi ho trovato il ...

Grande assente Van Aert, ma non ci sarà da attendere molto: sabato 23 dicembre alla Coppa del Mondo di Anversa sono attesi Van der Poel, Van Aert e Pidcock. Intanto proprio dal mondo Visma arriva una notizia di ciclismo "pedalato": Van Aert ha fatto il suo esordio nel circuito di, conquistando un'agevole vittoria a Essen. Completa il podio Niels Vandeputte.