Ciclocross | Van der Poel passa anche nell’Exact Cross a Mol davanti a Van Aert

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Mathieu Van dera Mol non dando nessuna chance alla concorrenza ed agli altri ciclisti. L’olandese non ha dato scampo agli altri ciclisti, con Gianni Veermersch, giunto sesto, è arrivato a più di quattro minuti e mezzo. Il principale duello fra Van dere Veermersch si è accesso sin dalle prime battute con il Campione del Mondo che sferra subito l’affondo che vale la gara in sostanza staccando il secondo. Nel prosieguo della gara vicino a Van dercercano di stare al passo Vane Hermans, che però non riescono a stare al passo del Campione del Mondo nel corso della gara. Altro trionfo per l’olandese che corona un periodo d’oro con un altro super successo. SportFace.