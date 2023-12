Ciclocross | Mathieu Van der Poel stravince nell’Exact Cross a Mol davanti a Van Aert

(Di venerdì 22 dicembre 2023)Van derdi un’altra categoria. L’olandese vince a Mol la tappa dell’Exactstritolando la concorrenza di Wout Vanche arriva a 1’16” e di Niels Vandeputte. Per dare una testimonianza del dominio dell’olandese, basti pensare che Gianni Veermersch, giunto sesto, è arrivato a più di quattro minuti e mezzo. Già in avvio di gara si scalda il duello tra questi due straordinari interpreti: c’è un piccolo contatto fra i due poco dopo la partenza. Il tratto in cui sembra fare maggiormente la differenza Van derè sulle dune di sabbia, dove riesce a rimanere in sella e spingere, a differenza di Vanche spesso è costretto a scendere di sella. Hermans prova a tornare sotto, ma al termine del terzo giro arriva l’attacco che decide la gara: Van der ...

Nel nuovo video di Lamborghini 'Beyond Speed' il protagonista èvan der Poel , campione del mondo di ciclismo e proprietario di una Lamborghini Urus , che ...campione mondiale di, ho ......prova di QN Motori Quando è su due ruote corre sulle piste die sulle strade asfaltate e, proprio come la Lamborghini Urus, raggiunge il massimo delle prestazioni su ogni terreno....EXACT CROSS - Prima sfida stagionale tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert. Il Campione del mondo e il vice Campione del mondo saranno di scena a Mol per il ...Il ciclocross rimane in piena attività anche sotto Natale. Domani pomeriggio tutti ad Anversa, nel Flanders Classic Van Der Spiegel, per il nuovo appuntamento tra sudore e fango per cui i biglietti so ...