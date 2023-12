Ciclocross | Mathieu van der Poel | “Non escludo che van Aert possa crearmi problemi in altre gare”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Al momento, come in tutto il 2023,van derè devastante. Il campione del mondo domina anche nelandandosi a prendere la vittoria nell’Exact Cross di Mol. Battuto nettamente Wout van, il rivale di lusso: “Wout ha detto che impiegherà quest’inverno per prepararsi a quello che verrà più avanti nella stagione. Penso che sia intelligente e logico nel suo caso. Ma nonche mi renderà le cose difficili ine mi arriverà davanti. Ne vincerà qualcuna in questa stagione”. Poi le dichiarazioni del neerlandese all’arrivo si spostano sulla questione individuale: “Mi sono sentito molto bene. Ho guidato bene sulla sabbia e questa era la cosa più importante qui. In questo modo ho potuto fare rapidamente la differenza. Avevo pianificato ...

