(Di venerdì 22 dicembre 2023) Una vita di eccessi nella difficoltà di accettare il successo e di viverlo serenamente. Jan, ex ciclista tedesco di altissimo livello (vincitore del Tour de France nel 1997 e della Vuelta a España nel 1999, oltre che di un titolo olimpico a Sydney 2000 e di tre titoli mondiali su strada, uno in linea dilettanti e due a cronometro Elite), si èto nel documentario dal titolo “Jan-The Hunter“, “Settecentoin unper tenere fede ad una“, ne ha parlato l’ex corridore teutonico, grande rivale di Marco Pantani nel Tour del 1998. “Non ho bevuto per nove mesi, ma unho bevuto un bicchiere e dopo un po’ ho perso il controllo. Sono passato dal vino al whisky. Prima un bicchiere al ...

