Ciclismo | gli italiani in top100 nel ranking UCI a fine 2023

(Di venerdì 22 dicembre 2023) La stagionedisu strada è giunta alla conclusione ed è tempo di bilanci. Indubbiamente non è stata un’annata soddisfacente per gli, poco protagonisti nei Grandi Giri e nelle grandi classiche. Mancano i fuoriclasse del passato che erano capaci di regalare successi sulle tre settimane come Vincenzo Nibali fino a qualche anno fa e anche corridori capaci del colpo di mano nella corsa di un giorno. Sono nove gliche hanno concluso nella top 100 delUCI che è comandata da Tadej Pogacar davanti a Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel. Il primo azzurro che troviamo in classifica è Filippo Ganna con 2877 punti in quindicesima posizione. Il 27enne di Verbania non è stato dominante nelle cronometro come negli scorsi anni, ma ha comunque ottenuto sei vittorie e il bel secondo ...