Ci sono due opposizioni al governo | una è seria | l’altra è Giuseppe Conte

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Con il voto sul Meccanismo europeo di stabilità di ieri in Parlamento si è chiarito nel modo più evidente possibile che ledue. La più forte è quella Pd-riformisti (Azione, Italia viva e Più Europa) che ha votato a favore della ratifica,è quella M5s-Asv, che ha votato contro o si è astenuta. Non era un voto come un altro perché simboleggiava l’atteggiamento verso l’Europa. «È stato un voto che ha accomunato gli irresponsabili», ha sintetizzato l’ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Cioè Giorgia Meloni, Matteo Salvini e(certo, con la notevolissima differenza che la prima in teoria guida il Paese e quindi è mille volte più grave). Ma il caso-pure è clamoroso. Se la politica estera, e in particolare europea, è un’ottima cartina di ...