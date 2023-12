Chiude il negozio per andare alla recita di Natale del figlio | “Non c’è niente di più importante | so che capirete”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Pur di assisteredidi uno dei suoi figli, Davide Za, titolare di un’attività commerciale in provincia di Lecce, ha deciso dire ilper qualche ora. Anche se è il periodo dei regali, gli affari possono aspettare: “Oggi pomeriggio ilaprirà dopo le ore 18, perché sarò a sentire i canti natalizi di mio. Capisco il periodo e il disagio ma oggi non c’èdi più. So che. Buon”, è il messaggio lasciato dall’imprenditore sulla vetrina del suo mobilificio. Intervistato da Repubblica, Davide ha raccontato i motivi che l’hanno spinto a compiere questa romantica scelta che in queste ore sta facendo il giro del web: “Non ero mai stato ...

...Quando l'interesse per gli articoli per la casa e le le liste nozze è cambiato siamo specializzati sulla vendita dei gioielli e dal 2015 ilè diventato vetrina esclusiva Swarovski'. Si...Nel pomeriggio di mercoledì ha deciso di chiudere il. Perché c'era una motivazione ben più importante dell'accogliere i clienti a pochi giorni dal Natale: la recita di uno dei due suoi figli: ...Negozio chiuso perché c'è la recita del figlio, il proprietario del mobilificio: «Oggi non c'è niente di più importante» ...Dopo 22 anni, Antolino Gianfelici chiude il suo negozio di ortofrutta in via dei Velini. Era apprezzato per la qualità dei prodotti e per l'onestà e la gentilezza del commerciante. Ora potrà godersi l ...