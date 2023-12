Chiara Ferragni | uova di Pasqua nel mirino della Procura di Milano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) (Adnkronos) – Dopo i pandori le. Non c’è pace per. Ladiha chiesto alla Guardia di Finanza di compiere accertamenti sulledigriffate dall’influencer. La delega al nucleo di Polizia Economico finanziaria è stata firmata stamattina daltore aggiunto Eugenio Fusco. Si tratta di un modello 45, lo stesso dei pandori, senza ipotesi di reato e indagati. Intanto laha aperto un fascicolo sulla beneficenza con i pandori Balocco. Il provvedimento deltore Marcello Viola nasce dall’esposto, presentato dal Codacons e da Assourt, che ipotizza il reato di truffa sulla vicenda che vede protagonisti l’influencer e il gruppo Balocco. Il fascicolo è un modello 45 ...

(Adnkronos) – Dopo i pandori le uova . Non c'è pace per Chiara Ferragni . La Procura di Milano ha chiesto alla Guardia di Finanza di compiere ... (periodicodaily)

Non c'è pace per Chiara Ferragni dopo l'esplosione della bomba mediatica del caso Balocco, che ha travolto l'influencer con l'accusa di pratica ... (leggo)

"Il grande peso, dato all'immagine, aggrava la sofferenza" dice all'Adnkronos Salute Massimo Di Giannantonio, past president della Società italiana di psichiatria, molto provata dalla vicenda delle sponsorizzazioni ingannevoli che la coinvolgono, secondo fonti a lei vicine, "sta vivendo le conseguenze di un forte trauma psichico , da quanto ...Chiesto alla Guardia di Finanza di compiere accertamenti sui dolci di Pasqua griffati dall'influencer Dopo i pandori le uova. Non c'è pace per. La Procura di Milano ha chiesto alla Guardia di Finanza di compiere accertamenti sulle uova di Pasqua griffate dall'influencer . La delega al nucleo di Polizia Economico finanziaria è ...Il truccatore di Chiara Ferragni replica a Pio e Amedeo: "Parlate voi" Gli atterraggi da incubo negli aeroporti inglesi: guarda il video Luigi Cherubini (Roma Primavera) commenta un meme choc su ...Ragazza stuprata dai figli dei boss. I fratelli: non denunciare, piuttosto ucciditi Orrore in Russia: Babbo Natale si arrampica sul condominio edificio e cade nel vuoto per 24 piani Il truccatore di ...