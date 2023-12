«Chiara Ferragni sopravvivrà e potrebbe correre in politica» Parla Taddeucci | pubblicitario che ha curato il lancio di Ferragnez

(Di venerdì 22 dicembre 2023)ha «decine di collaboratori e consulenti. Un gruppo organizzato, vigile. Per questo il caso del pandoro indigesto, e della multa dell’Antitrust, mi ha molto sorpreso. Ti chiedi come sia stato possibile, con tutti gli angeli custodi cheha intorno». Are a Repubblica è Francesco– noto, fondatore e direttore creativo dell’agenzia SuperHumans, colui che haildi, serie tv sulla famiglia più seguita d’Italia. Dopo la multa dell’Antitrust e il lavoro delle procure di Milano e di Cuneo che hanno aperto due distinti fascicoli di indagine, per ora senza ipotesi di reato, interviene convinto che questa non sarà la fine dell’imprenditrice digitale. «Se Fedez ha ...

Articoli più letti Franco Antonello: "Chiara Ferragni, in modo separato dall'operazione uova, ci ha fatto pervenire un contributo di 40 mila euro" di Elena Filini Chiara Ferragni, il silenzio social