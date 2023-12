Chiara Ferragni | Safilo interrompe l’accordo di licenza | “Violati gli impegni contrattuali”

Famosa, oltre che per la sua voce, anche per la grande genuinità che ha sempre dimostrato, Laura Pausini si è lasciata sfuggire una battuta che ... ()

...Safilo aveva annunciato di voler interrompere la collaborazione per violazione di accordi L'inchiesta della Procura di Milano sul pandoro "Pink Christmas" di Balocco "griffato"si ...Lo street artist Tvboy ha disegnato uno dei suoi murale che ritraementre da delle monete a un mendicante, riprendendo tutto con lo smartphone. Ovviamente, il riferimento è allo scandalo dei pandori. Ma questa posizione di Tvboy non ci deve far ...Si allarga l'ambito degli accertamenti della Procura di Milano sulle sponsorizzazioni di Chiara Ferragni legate a iniziative benefiche. Dopo il 'caso pandoro', il procuratore aggiunto Eugenio Fusco ha ...Un pandoro indigesto. Una vicenda che potrebbe costare a Chiara Ferragni oltre un milione di euro. Una maxi multa milionaria per pratica commerciale scorretta… Leggi ...