Chiara Ferragni | ora anche Wanna Marchi decide di parlare Ed è durissima

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ormai è il caos intorno a, dopo la maxi multa per la questione pandoro. E ora a rompere il silenzio è stata, che è stata tirata in ballo proprio perché la donna finìin carcere per il suo operato nel mondo marketing. Il personaggio televisivo ha rilasciato un’intervista all’agenzia di stampa AdnKronos ed è stata moltonel suo giudizio. Dopo lo scandaloha quindi detto: “Molto sinceramente, dico che non seguo tantissimo lama mi dispiace, perché quando si comincia a dare addosso a una persona, ‘dai addosso a quel cane, dai addosso a quel cane’, alla fine tutti danno addosso a quel cane. Mi dissocio completamente da tutto ...

I numeri non mentono, mai. E di numeri, anzi, i grafici legati ai numeri dicono tanto, tantissimo dello stato di difficoltà in cui sta navigando. Le polemiche scattate dopo la notizia della multa decisa dall'Antitrust per la nota vicenda del Pandoro di Beneficenza (che non sarebbe stata tale, secondo l'autority) ha fatto ...ha dimostrato maestria nel tentare di riprendere il filo della comunicazione, orchestrando una risposta ad hoc che però si è dimostrata oltremodo debole: anche il miglior influencer ...Non solo il Pandoro Pink Chistmas griffato Chiara Ferragni ma anche le uova di Pasqua sono finite nel mirino della Procura di Milano che l'altro ieri ha aperto una inchiesta, senza indagati nè titolo ...Pantene Pro-V by CHIARA FERRAGNI Miracle Shampoo Protezione Cheratina Rigenera E Protegge Per Capelli Secchi, Opachi e Danneggiati, 2x250ml + Maschera 300ml La linea Pantene Pro-V by Chiara Ferragni r ...