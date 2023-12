Chiara Ferragni | il silenzio social e il fantasma della fuga dei brand

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Dopo il video di spiegazioni e scuse legato al caso dei pandori Balocco, sul profilo dell’imprenditrice digitale si è fermato tutto: niente post né story, come sull’account del marito Fedez. Ma la discussione pubblica sul tema sembra tutt’altro che spenta e un marchio di occhiali annuncia l'interruzione del contratto di licenza

Qual è la situazione attuale di Chiara Ferragni in seguito agli sviluppi relativi al caso del Pandoro Balocco? Emergono segnalazioni di un periodo ... (blogtivvu)

La procura di Milano ha preso in esame la denuncia del Codacons riguardante il pandoro Balocco, legato a Chiara Ferragni , apre ndo un fascicolo nel ... (ilfogliettone)

Nel filmato pubblicato sui social dopo la multa dell'Agcm ricevuta per la vicenda Balocco , l'influencer, visibilmente emozionata, ha ammesso di aver ... (247.libero)

La procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla vicenda che riguarda i pandori di Chiara Ferragni ma non solo. Scavando nelle altre operazioni di ... (ildifforme)

Il murales velenoso contro Chiara Ferragni, l'accusa di TvBoy sulla 'falsa' beneficenza

Per la seconda volta lo street artist TvBoy ha deciso di raffigurarein una sua opera. Ma rispetto alla prima versione meno cattiva del 2018, stavolta l'influencer è nel mirino di un duro attacco dell'artista. L'opera apparsa sui muri di Milano si ...

Ambrogino d'oro a Ferragni: scatta la raccolta firme: "Decide il Consiglio"

'Nei prossimi giorni lanceremo la raccolta firme per chiedere la revoca dell'Ambrogino d'oro ache ha usato la beneficenza per ottenere più followers e profitti'. Lo annuncia in una nota Simone Orlandi, coordinatore di Fratelli d'Italia a Milano città. 'Una raccolta firme - ...

Chiara Ferragni, ecco perché l'impero ora scricchiola: dalla rottura con Safilo all'inchiesta in corso a Milano

Dopo il mesto messaggio di scuse seguito allo scandalo dei pandori rosa, Chiara Ferragni non parla e non posta. «È distrutta, non esce di casa da giorni», rivelano gli amici. La galassia da 30 milioni ...