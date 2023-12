Chiara Ferragni | dopo Safilo la fuga degli altri sponsor? L' influencer ora teme l' esodo e il silenzio social già costa caro | migliaia di euro persi ogni giorno

«Che i cantanti cantino e che le influencer influenzino, come fanno benissimo». Per il resto, bocche cucite sulla politica come sulla beneficenza. ... (liberoquotidiano)

Safilo Group non produrrà più gli occhiali per Chiara Ferragni : in una breve nota, il gruppo veneto ha infatti comunicato «l’interruzione ... (panorama)

“Chiara Ferragni è distrutta , ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo bene fa bene a stare ... (ilfattoquotidiano)

Dopo la bufera mediatica per il caso del pandoro Balocco ,ha girato un video di scuse e si è chiusa in un assordante silenzio. A rivelare come sta l'influencer ci ha pensato Mariella Milani , ex caporedattore della direzione del Tg2 e critica ...La Marchi, peraltro, era stata più volte nominata dagli utenti del web e messa a paragone con. 'Qualcuno ha scritto cheha sorpassato Wanna Marchi', ha infatti ...A sorpresa Vittorio Feltri arriva in soccorso di Chiara Ferragni. Il fondatore di Libero, raggiunto dai microfoni di Dritto e Rovescio – il ...Infuria la polemica tra Pio e Amedeo e Chiara Ferragni. O meglio, è stato il tuo comico pugliese a lanciare nella mattinata di ieri una stoccata all'imprenditrice digitale. "Spero che il suo caso sia ...