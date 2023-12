Chiara Ferragni | dopo il pandoro la procura di Milano indaga anche sulle uova di Pasqua

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Non solo ilPink Chistmas griffato: oraledisono finite nel mirino delladiche l'altro ieri ha aperto una inchiesta, senzati nè titolo di reato, sul caso del dolce natalizio pubblicizzato dall'influencer cremonese con una campagna benefica. Oggi iltore aggiunto Eugenio Fusco, titolare del fascicolo, ha firmato la delega al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf per compiere accertamenti pure sull'operazione legata alleli di Dolci Preziosi. L'azienda ha chiarito di non avere responsabilità nell'affaire beneficenza.

Nelle memorie difensive dell'azienda Balocco consegnate all'AgCom in relazione al caso dei pandori griffati da, e dall'Autorità rese pubbliche, si evidenzia " che l'esito della campagna di vendita del prodotto è stato molto diverso da quello che ci si aspettava, avendo generato perdite ". L'...Non solo il Pandoro Pink Chistmas griffato: ora anche le uova di Pasqua sono finite nel mirino della Procura di Milano che l'altro ieri ha aperto una inchiesta, senza indagati nè titolo di reato, sul caso del dolce natalizio ...Il murale di TVBOY lascia ben poco all'immaginazione. Nell'immagine si vede una donna bionda in tutto simile a Chiara Ferragni che si avvicina a un senzatetto intento a chiedere l'elemosina. La ...Da quattro giorni l’imprenditrice digitale non si fa vedere in pubblico, c’è chi la racconta devastata. E online, a parte qualche timido commento di sostegno, gli altri influencer fanno finta di nulla ...