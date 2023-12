Chi vince The Voice Kids 2023 stasera | Antonella Clerici svela il nome

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Momento d'oro pergrazie al consolidamento di È Sempre Mezzogiorno e di Thesu Rai1. Con la seconda edizione del baby talent, la conduttrice è tornata al successo anche in prima serata confermandosi perfettamente a suo agio con i bambini. La sua è una dote innata che aveva già mostrato anni fa alla conduzione di Ti Lascio una Canzone, uno dei più grandi successi della sua brillante carriera. Il programma si conferma essere una gara che non è troppo accesa, nel senso che non è selettiva, ma pare più costruttiva; è quasi una rassegna e non dà la sensazione di trovarsi davanti a un piccolo Festival di Sanremo. Abbiamo vistocommuoversi e abbiamo avuto la sensazione di trovarci di fronte a lacrime autentiche e veritiere. Si sa da tempo che le lacrime in televisione ...