Chi detta le regole delle estrazioni negli oceani? Dossier da G7

(Di venerdì 22 dicembre 2023) È la Cina a guidare il processo internazionale di definizione della regolamentazione dell’estrazione mineraria dai fondalici (deep sea mining) dove si trovano enormi concentrazioni di cobalto, nichel, rame, zinco e manganese, essenziali per le tecnologie verdi e rinnovabili e per molte applicazioni nel settore della difesa e dell’aerospaziale. A scriverlo, suonando l’allarme agli Stati Uniti, sono Isaac Kardon e Sarah Camacho, ricercatori del programma Asia presso il think tank Carnegie. Le priorità cinesi I fondali sono “frontiere strategiche” secondo la Legge sulla sicurezza nazionale cinese del 2015, rappresentano un’opportunità per l’economia cinese che soffre di carenza di risorse naturali, offrono vantaggi intrinseci per obiettivi militari (basti pensare ai dati raccolti durante l’esplorazione) e forniscono a Pechino l’occasione di esercitare il suo potere ...