CdS – la proprietà tace e riflette Lo scenario

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 22 dicembre 2023) 2023-12-20 10:25:50 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: ROMA – Chi ieri sera si aspettava un incontro tra José Mourinho e Dan Friedkin è rimasto deluso. In ogni caso l’evento di Natale della Roma non sarebbe stato il momento più appropriato per discutere sul futuro della panchina giallorossa. Sta di fatto che il presidente americano ieri sera non era presente all’hotel Hilton, a pochi passi dallo stadio Olimpico, per la cena organizzata per i dipendenti e gli sponsor del club giallorosso. Una festa da oltre mille invitati alla quale hanno partecipato anche i dirigenti (quindi Tiago Pinto e Lina Souloukou) e i giocatori. C’era naturalmente anche il tecnico, vero Special One e special guest della serata, e naturalmente il più cercato per autografi e selfie. Giocatori e allenatore sul palco della enorme sala riservata per la “Magic ...