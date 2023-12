Caterina Caselli | terribile incidente per l’amata cantante italiana | come sta

(Di venerdì 22 dicembre 2023)è apparsa sui social per fare gli auguri di Natale ai suoi followers. Nel video messaggio, la famosaappare con un tutore al braccio. Cosa le è successo? È lei stessa a raccontarlo ai suoi fan, raccomandandogli di fare attenzione perché quello che è capitato a lei potrebbe succedere a chiunque. La77enne, dunque ha rivelato la disavventura che l’ha immobilizzata per le Feste. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Antonella Fiordelisi, l’ex gieffina rivela quanto guadagna con un post social: “Ecco perché ho successo” Leggi anche: Anna Pettinelli lascia “La Vita in Diretta”: i motivi dell’addio a Matano, bruttoa Milano: si è rotta l’omero Bruttoper ...

Ha tirato un cazzotto in faccia a un algerino che gli puntava contro una pistola •s'è rotta n braccio. È inciampata in Galleria del Corso a Milano sui cavi delle luminarie &...Piccolo infortunio per. La cantante, infatti, mentre passeggiava in Galleria a Milano, è inciampata nei cavi dell'albero di Natale e, candendo, si è rotta l'omero. A raccontare la disavventura è la stessa ...Disavventura per Caterina Caselli. La produttrice discografica è inciampata nei fili che servono per illuminare l'albero di Natale posto in Galleria Vittorio ...Grande paura per Caterina Caselli ieri a Milano. La cantante e produttrice discografica, che oggi ha 77 anni, è infatti inciampata nei tubi che nascondono ...