Caterina Caselli si è rotta un braccio dopo essere inciampata

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ore di paura per. La cantante modenese, 77 anni, si èilin seguito a una caduta nella Galleria del Corso, a Milano, mentre guardava l’albero di Natale lì esposto. “Sonoguardando l’albero in Galleria del Corso e nella caduta mi sonol’omero”, ha raccontatosul suo profilo Instagram, in un video nel quale si intravede la fasciatura. “Mi trovo con questa camicia di forza che devo tenere un mese, ma quello che volevo dirvi è di fare attenzione: mentre ero per terra che aspettavo l’ambulanza, un sacco di altre persone inciampavano, quindi attenti che puòpericoloso”, ha spiegato. Poi, la cantante ha descritto il punto preciso nel quale è: “Sulla destra ci sono dei ...

Pubblicato il 21 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Piccolo infortunio per Caterina Caselli . La cantante, infatti, mentre passeggiava in Galleria a ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Piccolo infortunio per Caterina Caselli . La cantante, infatti, mentre passeggiava in Galleria a Milano , è inciampa ta nei cavi ... ()

UN IMPREVISTO INDESIDERATO IN GALLERIA DEL CORSO A MILANO Comunque Buone Feste! #caterinacaselli pic.twitter.com/lBo7oypjnp -(@CCaselliSugar) December 20, 2023 Da www.repubblica.itUn incidente in Galleria ...Brutta disavventura per, che dovrà trascorrere il Natale con un tutore al braccio destro a causa di una rovinosa caduta che ha provocato la frattura dell'omero. La cantante e produttrice discografica ...Caterina Caselli passerà il Natale con la fasciatura al braccio. Il motivo La cantante è inciampata in Galleria del Corso a Milano sui tubi che nascondono i fili elettrici che portano la luce ...Caterina Caselli passerà il Natale con la fasciatura al braccio. Il motivo La cantante è inciampata in Galleria del Corso a Milano sui tubi che nascondono i fili elettrici che portano la luce ...