Castel Volturno | operazione alto impatto | 13 persone denunciate

(Di venerdì 22 dicembre 2023), Caserta, eseguita dalla Polizia, decisa in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento, presieduta dal Prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo. Sono state impiegate circa 70 unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e personale dell’Asl, che hanno permesso il controllo di circa 920, numerose perquisizioni e la denuncia di 13 soggetti per reati vari, tra cui evasione, violazione delle prescrizioni del foglio di via e minacce. Controllate 120sottoposte a misure di prevenzione, cautelari e di sicurezza. Sono stati effettuati, inoltre, controlli di polizia amministrativa, che hanno consentito di procedere a sanzionare 2 esercizi commerciali ...

Sono dovuto restare ada mattina a sera'. Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in un'intervista al Corriere dello Sport. 'Voglio dire che ai risultati sportivi vanno ...Sono dovuto restare ada mattina a sera'. A parlare è il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis , in una intervista al 'Corriere dello Sport', in cui si è anche ...Me l'avevano detto: questo t'imballa i giocatori. Sono dovuto restare a Castel Volturno da mattina a sera". Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in un'intervista al Corriere dello ...Invece ha preteso che mandassi via un preparatore perfetto (Sinatti), per chiamarne uno che. Me l’avevano detto: questo t’imballa i giocatori. Sono dovuto restare a Castel Volturno da mattina a sera".