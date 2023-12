Caso Ferragni | il suo truccatore rompe il silenzio e si scaglia contro Pio e Amedeo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Personaggi Tv. Ildella multa allaper i pandori griffati ha fatto scoppiare la polemica. L’influencer in questi giorni sta ricevendo attacchi da chiunque. Tra i vip che le remano, hanno criticato laanche Pio e. Ci ha pensato il suoa difenderlale accuse del duo comico. Lui è Manuele Mameli è un make up Artist riconosciuto a livello internazionale che collabora da anni con Chiara, curandone i look durante ogni suo evento. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, Perla a ruota libera su Ilary Blasi e scoppia il panico in regia Leggi anche: Chiara, la drammatica notizia dopo lo scandalo che l’ha travolta Pio e...

...deldella falsa prima pagina de La Verità che riporta come titolo principale un'evidente fake sull'influencer più discussa di questo fine 2023 a seguito dello scandalo Balocco: " Chiara...L'inchiesta è stata aperta suldel dolce natalizio pubblicizzato dalla nota influencer con una sorta di campagna benefica. Chiara, aperta inchiesta anche sulle uova di Pasqua Il ...In un contesto contemporaneo, dove il rapporto tra celebrity e pubblico non è mediato e in cui sostenitori e hater si scambiano di ruolo in maniera fluida e spesso mimetica, emerge un interrogativo: ...L’indagine condotta dalla Procura di Milano sul pandoro Pink Christmas di Balocco, associato all’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, si estende ora al caso delle uova di Pasqua di Dolci Preziosi, ...