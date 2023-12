Caso Consip | la Procura di Roma chiede di assolvere Tiziano Renzi Chiesto un anno di carcere a Lotti e Bocchino

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ladiha8 condanne e due assoluzioni, tra cui quella del padre dell'ex premier Matteo, nell'ambito del processo principale sul. In particolare, chiesta una condanna ad unper l'ex ministro Lucacosì come per l'ex parlamentare Italo. Per l'ex maggiore del Noe, Gian Paolo Scafarto 1e 10 mesi e 3 mesi per il colonello dei carabinieri...

