Caso Chiara Ferragni | pm Milano indaga anche sulla promozione delle uova di Pasqua

"Charity in the time of social media", "la benedicenza ai tempi dei social": è la didascalia che accompagna su Instagram l'immagine del nuovo murale ... (tg24.sky)

In questo, però, le uova con la griffe avrebbero avuto lo stesso prezzo di quelle normali e ... Leggi Anche 'La beneficenza nell'era dei social': TVboy strigliaFerragni e il mondo degli ...In un Paese in cui tiene ancora banco ildel pandoro Balocco e della pubblicità ingannevole diFerragni , non può non esserne anche un tema a Dritto e Rovescio , programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Paolo ...Safilo interrompe la partnership con Chiara Ferragni. Intanto l'inchiesta della procura si allarga al caso delle uova "Dolci Preziosi" ...Non solo il pandoro. Accertamenti arrivano anche per le uova di Pasqua rosa frutto della collaborazione tra Chiara Ferragni e Dolci Preziosi ...