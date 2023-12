Caso Balocco | a Milano il murale di TvBoy contro Chiara Ferragni

(Di venerdì 22 dicembre 2023) "Charity in the time of social media", "la benedicenza ai tempi dei social": è la didascalia che accompagna su Instagram l'immagine del nuovodi Tv Boy apparso adei giorni scorsi. Protagonista l'influencerdopo essere finita nella bufera con ildel Pandoro. "La beneficenza ai tempi dei social media", recita il post che mostra l'imprenditrice mentre dà una banconota a un clochard e immortala il gesto di beneficenza con lo smartphone.

