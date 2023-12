Caserta | buoni libro 2023-2024 | pubblicata la graduatoria | a breve saranno erogati i contributi

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 22 dicembre 2023). È statasul sito del Comune diladegli ammessi al contributo. Averranno liquidati gli importi chedestinati a 2702 alunni appartenenti a famiglie che presentano un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciato dall’Agenzia delle Entrate in corso di validità rientrante in Fascia 1 (ISEE da € 0 a € 10.633,00) e in Fascia 2 (ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00). L’erogazione delle somme previste avverrà attraverso bonifico bancario sull’Iban inserito all’atto della richiesta o per cassa, presso il Servizio di Tesoreria del Comune di, ovvero Banca Bper in Corso Giannone a ...