Casasco “Per i medici sportivi un 2023 straordinario”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 22 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il laboratorio antidoping, che sarà ultimato a cavallo tra il 2024 e il 2025 puntando ad essere ancora di più un centro di eccellenza riconosciuto nel mondo, e che sorgerà a Roma su una struttura di circa 3.500 mq, rappresenta solo l’ultimo dei successi di un anno da incorniciare per la Federazione Medico Sportiva Italiana. “Ilè statoper quanto riguarda la Federazione a partire dal congresso ‘Età biologica, età anagraficà che ha visto 3.500partecipanti per 3 giorni a Roma, oltre alla presenza della Federazione europea ed internazionale con i massimi esponenti del mondo per dare un contributo non solo allana dello sport ma a tutta la società – rivendica con orgoglio Maurizio, presidente Fmsi, in un’intervista all’Agenzia Italpress – Il ...