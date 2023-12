Casaluce | il canile lager dopo due mesi | tutti i cani sono stati adottati

Casaluce . Rischiano oltre 500 animali, rinchiusi in un Canile lager , la fame, la sete e la morte per inedia. Serve agire subito. In queste ore il ... (casertanotizie)

Casaluce . È il più grande sequestro in Italia quello avvenuto a Casaluce , in provincia di Caserta, dove grazie al lavoro dei responsabili del ... (casertanotizie)

Casaluce . È il più grande sequestro in Italia quello avvenuto a Casaluce , in provincia di Caserta, dove grazie al lavoro dei responsabili del ... (casertanotizie)

. Tutti i 400 cani che il 20 ottobre 2023 furono sequestrati da unlager di, in provincia di Caserta, sono stati adottati e ora hanno una famiglia. Nasce il 'Modello'. Circa 2 mesi fà dopo il 'pressing' del Partito Animalista Italiano, di .... Tutti i 400 cani che il 20 ottobre 2023 furono sequestrati da unlager di, in provincia di Caserta, sono stati adottati e ora hanno una famiglia. Nasce il 'Modello'. Circa 2 mesi fà dopo il 'pressing' del Partito Animalista Italiano, di ...Stipati in oltre 260 box senza cibo e in alcuni casi senza acqua, gravemente maltrattati. Trovati anche cuccioli morti vicini alle mamme ...