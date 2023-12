Carceri | soddisfatto Petitto | “Accolte le mie istanze”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl consigliere Livio, capogruppo in Regione Campania di “Moderati e Riformisti”, esprime soddisfazione per l’appostamento nel bilancio regionale di alcuni capitoli di spesa dedicati a vicende sollecitate in prima persona nel corso degli ultimi mesi, in particolare per il carcere Icam di Lauro e per l’area archeologica “Abellinum” di Atripalda. “Maggiori risorse al carcere minorile di Lauro per attività ricreative in favore dei bambini delle madri detenute. Lo avevo promesso durante la visita dello scorso maggio all’Istituto a Custodia Attenuata per madri, accogliendo l’invito del Garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello, e ho mantenuto l’impegno- commenta l’onorevole- Alle parole bisogna sempre far seguire i fatti ed è perciò che, su mia richiesta, nel bilancio regionale sono stati appostati i fondi ...