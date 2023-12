Capodanno | proposte cool e di tendenza Eleganti o comfy

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Elegante o. Ledi About You per un perfetto look diNon hai ancora un look per l’ultimo dell’anno? Opta per abiti glitterati e trasforma la serata in un vero e proprio sogno, oppure mettiti comoda sul divano con un confortevole outfit lounge. Ledi About You. Paillettes scintillanti o serata sul divano? La scelta su About you è infinita e versatile: dal corto al lungo, dai colori di ispirazione pop ai neutri rilassanti. Ma anche multi righe e pattern delicati o a tema Feste. L'articolo proviene da 361 Magazine.