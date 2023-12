Capodanno 2024 | allerta terrorismo per feste in piazza | circolare del Viminale

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tutti i prefetti d’ Italia vengono invitati a pianificare idonei dispositivi di sicurezza in occasione della notte di. "Soprattutto in relazione agli eventi organizzati in luoghi pubblici e presso tutti quei siti ove tradizionalmente, anche in assenza di specifiche iniziative, si registrano con l'approssimarsi della mezzanotte alte concentrazioni di persone" si legge nellainviata dal Dipartimento della Pubblica sicurezza.

approfondimento, dieci concerti da non perdere. FOTO Evitare l'eccessivo assembramento In occasione dei festeggiamenti del 31 dicembre sono previste misure per evitare '......si preannuncia come un anno ricco di ponti, permettendo di godere di ben 24 giorni di pausa utilizzandone solo 5. Vediamo come sarà possibile organizzare questo calendario strategico....Ansia per i regali di Natale, ansia per i preparativi della cena natalizia, ansia per cosa faremo a Capodanno, ansia per un 2024 che non sappiamo come andrà, ansia liquida per profuma ambienti da ...Per festeggiare l'arrivo del 2024, la notte del 31 gennaio la pista resterà aperta ... Abbiamo predisposto il tutto perché anche la sera di Capodanno le persone possano scegliere di muoversi con il ...