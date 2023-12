Capodanno 2024 | allarme terrorismo per le feste in piazza

Non appena arriva il 1° gennaio, non si può fare a meno di pensare ai propositi per l’anno che verrà. Di solito, questo significa fissare sempre gli ... (periodicodaily)

Feste diin piazza a rischio terrorismo. In una circolare firmata dal capo della Polizia, Vittorio Pisani, e inviata dal Dipartimento della Pubblica sicurezza a prefetture e questure, si afferma ...a Napoli 2023 -", Piazza del Plebiscito, 31 dicembre 2023, ore 21:00. Durante l'evento "a Napoli 2023 -", che accoglierà l'arrivo del nuovo anno in piazza del ...Aumenta il rischio di terrorismo in vista del Capodanno 2024, a causa del grande numero di persone che saranno in piazza per festeggiare. Inviata una circolare alle prefetture ...Feste di Capodanno 2024 in piazza a rischio terrorismo. In una circolare firmata dal capo della Polizia, Vittorio Pisani, e inviata dal Dipartimento della Pubblica sicurezza a prefetture e questure, ...