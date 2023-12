Cantone | “La norma sulle ordinanze è inutile”

Leggi su notizie

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Intervista al procuratore di Perugia e capo dell’anticorruzione che spiega la sua analisi su quanto è stato deciso in aula sulla legge “bavaglio” La legge bavaglio, come la chiamano le opposizioni, o emendamento Costa come invece la definiscono i parlamentari che l’hanno presentata e votata, sta facendo ancora discutere parecchio. Tra magistrati, procuratori e giornalisti c’è un bel via-vai di polemiche e ostruzionismo e a parlarne anche è il procuratore di Perugia e capo dell’Anticorruzione Raffaeleche al quotidiano La Repubblica dice cosa ne pensa: “Lanon mi piace, ma non credo che l’allarme sia giustificato. Perché di fatto si tornerà alla situazione precedente al 2017, quando lenon potevano essere riportate integralmente“. Il ministro della Giustizia Nordio con il presidente della Repubblica Mattarella ...