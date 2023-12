Canone rai | ecco quanto pagheremo nel 2024

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Buon notizie per tutti i consumatori. Con la nuova finanziaria ilRai verrà ridotto da 90 a 70 euro: con un risparmio netto di 20 euro per tutti gli italiani. Occorre però precisare che non si tratta di una riforma strutturale del, ma di una misura valida per il solo. ...

La Corte di Cassazione ha chiarito se e quando il canone RAI si prescrive. Vediamo quali sono i casi in cui non bisogna pagare la tassa. Anche per ... (informazioneoggi)

verso il via libera in prima lettura del Senato alla legge di Bilancio 2024 . L’Aula del Senato è tornata a riunirsi per le dichiarazioni di voto ... (ilsole24ore)

Svolta del Governo, cambia il pagamento del: cosa succede Imposto con regio decreto - legge del 1938, ildeve essere pagato da chiunque possieda un apparecchio televisivo , come ...Ildeve essere pagato ogni anno da chiunque possegga un televisore, anche se non guarda i programmi della Tv di Stato, è pari a 90 euro, 9 euro al mese per 10 mesi. Le imposte addizionali ...Le ultimissime sul canone Rai: riduzione di costo, esoneri e procedure di disdetta, ecco come stanno le cose. Il canone Rai, nota tassa televisiva italiana, subirà cambiamenti significativi nel 2024.Canone Rai 2024, novità in Legge di Bilancio: l'importo dovuto passa da 90 a 70 euro a decorrere dal 1° gennaio, ma non cambiano le modalità di riscossione. Addebito in bolletta in attesa della riform ...