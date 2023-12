Cani e gatto a Natale? Cosa fare e cosa o

(Di venerdì 22 dicembre 2023) «No» ai cibi che arrivano dalle nostre tavole ma «Sì» ai dolci natalizi ad hoc per i pets. «No» ai petardi che scoppiano ma «Si» alle passeggiate extra. Un piccolo vademecum per sopravvivere alfesteggiando con i nostri amici senza trascurarli

Ha Spara to un colpo di pistola a un gatto per poi farlo sbranare dai suoi tre cani . Nel frattempo ha ripreso il tutto e lo ha posta to su TikTok . È ... (today)

Cani, gatti e altri animali possono ereditare soldi o proprietà

Ma in Italia è possibile lasciare in eredità i propri averi ad un cane o a unTestamento con tutore La risposta è no. E non è possibile neppure intestargli una società. A spiegarci il perché è ...

Ipotermia negli animali domestici: i sintomi da riconoscere e come evitare problemi di salute

Rimedi naturali per dare sollievo alquando ha il raffreddore Le conseguenze dell'ipotermia ...e fobia del vento: sintomi e rimedi I sintomi dell'ipotermia e come prevenirla I sintomi non ...

Canile e gattile di Merate, il progetto c’è. Però mancano i fondi

Sorgerà dove attualmente si trova l’unico rifugio comunale dedicato agli animali abbandonati di tutta la provincia di Lecco ...

Scienza, nuove armi per la cura dei cani dalle staminali prelevate nell’urina

Gli scienziati presso l’Universita’ Metropolitana di Osaka hanno ideato un metodo efficiente, non invasivo e privo di dolore per riprogrammare le cellule staminali canine prelevate da campioni di urin ...