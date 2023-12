Campi flegrei | nuovo studio dell’Ingv | Sismicità concentrata a Pozzuoli est | al di sotto dell’area Solfatara-Bagnoli

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Secondo uncondotto da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e dell’University College of London (Ucl), la presenza di due livelli poco permeabili nella crosta deiregolerebbe i movimenti verticali e laosservati negli ultimi 40 anni. Pubblicata sulla rivista scientifica Earth and Planetary Science Letters, la ricerca “Evolution in unrest processes atcaldera as inferred from local seismicity” ha analizzato la distribuzione degli eventi sismici e dell’energia da essi rilasciata: i risultati suggeriscono che quest’ultima si concentra principalmente in prossimità di due livelli (superfici di separazione tra rocce con proprietà fisiche e chimiche diverse) situati rispettivamente a circa 3 ...