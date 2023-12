Cammaroto | le utime novita sul mercato del Napoli!

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 22 dicembre 2023)a “NM”: “Napoli, ci sono Samardzic, Kiwior, Soumare e Mazzocchi nel mirino, Højbjerg, Kjærgaard e Wieffer piste fredde, ultime su Demme, Elmas, Gaetano, Zanoli, Zerbin, no a Vranckx, ecco i dettagli” Emanuele, nella sua rubrica che cura su NapoliMagazine.Com analizza le’attuale situazione del Napoli in ottica. Questo quanto scritto dal giornalista esperto di calcio: ”Rivoluzione d’inverno all’orizzonte in casa Napoli dopo l’inaccettabile disfatta in Coppa Italia. La notte da incubo al “Maradona” contro il Frosinone ha certificato l’esigenza di imprimere uno scossone ad una squadra che non si “sveglia” nemmeno con il cambio di guida tecnica. Le parole di Walter Mazzarri hanno confermato che nello spogliatoio ci sono un paio di scontenti ed è arrivato il momento di cambiare ...